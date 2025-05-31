إمام المسجد الحرام يكرم قيادات بعثة الحج السياحي

أقامت شركات الطوافة وخدمات الحجاج حفلات لإعلان خدماتها لهذا الموسم وتكريم الدول والبعثات المتعاقد معها، وكذلك إطلاق مواد توعوية للبعثات والحجاج، وحظيت البعثات المصرية بتكريم خاص في احتفالات شركات الطوافة المعتمدة لخدمة الحجاج المصريين والحجاج من عدة دول إسلامية أخرى.

جهود السعودية للتوعية للبعثات والحجاج

ونظمت شركة الراجحي لخدمات الحجاج حفلا أطلق عليه تكريم النخب، وذلك بحضور الدكتور بدر بن محمد التركي أمام المسجد الحرام، وأحمد بن علي نحاس مؤذن المسجد الحرام، تم اختيار ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، لإلقاء كلمة الوفود والدول والبعثات المكرمة في الحفل الذي حضره بندر الراجحي رئيس الشركة الذي كان في مقدمة مستقبلي الوفد المصري .

وخلال كلمته أكد ناصر تركي على أن خدمة الحاج شرف لكل من يقوم بها، حيث يبذل الجميع أقصى جهد لراحة وسلامة الحجيج، حتى الجهات التي تسعى للربح من خدمة الحاج وهو أجرة دنيوية، لكن هناك أيضا أجر كبير عندما تخلص تلك الجهات في خدمة ضيوف الرحمن، وأشاد تركي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن.

تكريم إمام المسجد الحرام لقيادات البعثات السياحية

‏وفي ختام الحفل قام إمام المسجد الحرام بتكريم قيادات الدول ومن بينهم ناصر تركي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ويسري السعودي عضو اللجنة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

‏وفي حفل شركة الماسية مشارق لخدمات الحجاج حرص قيادات المجموعة جميعهم على استقبال وفد بعثة الحج السياحي وعلى رأسهم سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي، كما تم تنظيم جولة بالمعرض المقام علي جانب الحفل للوفد المصري وشرح تاريخ الحج بشكل كامل، كما تم اختيار مصر لتلقي كلمة البعثات ووفود الدول وعددها 22 دولة في هذا الحفل.

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