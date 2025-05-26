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وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان امتحانات كفر سعد

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، عددا من لجان امتحانات صفوف النقل بإدارة كفر سعد التعليمية.

تأتي هذه الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير الامتحانات في بيئة منظمة وهادئة وذلك في إطار حرصه على انتظام العملية التعليمية ومتابعة سير الامتحانات.

شملت الجولة عددا من المدارس المهمة، من أبرزها: مدرسة طلعت سعد الشرباصي الثانوية المشتركة بالوسطاني، ومدرسة الشرباصي نصحي السيد الإعدادية بنات، حيث تفقد وكيل الوزارة سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على التزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات المنظمة للعمل داخل كل لجنة، مؤكدًا ضرورة توفير المناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بشكل مريح.

 

متابعة حثيثة داخل المدارس

 

وخلال جولته، حرص ياسر عمارة على الحديث مع الطلاب داخل اللجان، حيث استمع إلى انطباعاتهم حول مستوى الأسئلة ومدى ملاءمتها لما تم تدريسه، وقد أكد معظم الطلاب أن الأسئلة كانت واضحة وخالية من التعقيد، مما يعكس الجهد المبذول في إعدادها بدقة لتناسب مستوى جميع الطلاب.

عمارة يتابع سير الامتحانات بمدارس كفر سعد
عمارة يتابع سير الامتحانات بمدارس كفر سعد

 

 

تنبيهات حاسمة لضبط اللجان ومنع التجاوزات

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات، مؤكدًا عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى اللجان تحت أي ظرف، وضرورة الالتزام بالزي المدرسي والانضباط الكامل في مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات، حرصًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وحماية العملية الامتحانية من أي تجاوزات.

 

تواصل مباشر مع الطلاب داخل اللجان

 

وأكد عمارة أن المديرية حريصة على المتابعة المستمرة لكافة الإدارات التعليمية خلال فترة الامتحانات، لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية وتحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة في التقييم، مشيرًا إلى أن جميع القيادات التعليمية على استعداد دائم للتدخل الفوري حال رصد أي معوقات داخل المدارس.

 

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