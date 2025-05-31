السبت 31 مايو 2025
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وكيل التعليم بدمياط يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

غرفة عمليات الدبلومات
غرفة عمليات الدبلومات الفنية

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، حيث تُجرى الامتحانات داخل 48 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.

متابعة لحظية عبر الفيديو كونفرانس

وأكد "عمارة" خلال المتابعة، التي تمت عبر شبكة الفيديو كونفرانس بالتواصل المباشر مع جميع الإدارات التعليمية، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل اللجان.

أكثر من 12 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم بلغ 12,287 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تشمل حضور وغياب الطلاب، ومتابعة انتظام عمل المراقبين وكافة الأطقم المشرفة على العملية الامتحانية.

توفير الهدوء وضمان الانضباط داخل اللجان

وشدد "عمارة" على أهمية تهيئة بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، مؤكدًا على التعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير الامتحانات، وضمان إتمامها بنجاح.

بيئة داعمة لتحقيق أفضل النتائج

وأكد وكيل الوزارة أن حرص المديرية على متابعة تفاصيل الامتحانات أولًا بأول، يأتي في إطار الالتزام بتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب، تتيح لهم أداء اختباراتهم في أجواء مريحة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

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