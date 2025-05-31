طريقة عمل الدونتس، تحلية شهية وخفيفة زي المطاعم

تعد الدونتس من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، كبارًا وصغارًا، والتي يمكن الاستمتاع بها في أي وقت من اليوم. بينما يفضل البعض شرائها جاهزة، فإن تحضيرها في المنزل يمنحك الفرصة للتحكم في المكونات والنكهات، وتقديمها طازجة ودافئة.

وعمل الدونتس في المنزل ليس بالصعوبة التي يتخيلها البعض، بل يمكن إعدادها بخطوات بسيطة للحصول على نتيجة احترافية، وفقًا لموقع “WebMD”.

المكونات الأساسية للدونتس

لتحضير الدونتس المنزلية، ستحتاج إلى مكونات متوفرة غالبًا في أي مطبخ:

للعجينة

3 أكواب الدقيق

1/2 كوب حليب دافئ

1/4 كوب سكر

بيضة كبيرة

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة (مذابة)

ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة (اختياري)

للتزيين (مقترحات)

سكر بودرة

شوكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)

صوص كراميل

جوز الهند المبشور

خطوات تحضير الدونتس

في وعاء صغير، اخلط الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة. اترك الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح. هذه الخطوة ضرورية للتأكد من أن الخميرة نشطة وستساعد العجينة على الارتفاع. في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح وبقية السكر. أضف خليط الخميرة، البيضة، الزبدة المذابة، والفانيليا إلى المكونات الجافة. ابدأ بالخلط باستخدام ملعقة خشبية أو عجان كهربائي حتى تتجمع المكونات. انقل العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق واعجنها لمدة 7-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومطاطية. يجب أن تكون العجينة طرية قليلًا ولكن لا تلتصق باليد. ضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، وقلّبها لتتغطى بالزيت من جميع الجهات. غطِ الوعاء بغلاف بلاستيكي أو قطعة قماش نظيفة واتركه في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، أو حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تختمر العجينة، أخرجها من الوعاء وافردها بلطف على سطح مرشوش بالدقيق بسُمك حوالي 1 سم. باستخدام قطاعة الدونتس أو كوب دائري وقطاعة صغيرة لعمل الفتحة الوسطى، قم بتقطيع الدونتس. رص قطع الدونتس على ورق زبدة أو صينية مرشوشة بقليل من الدقيق. غطِها واتركها لتختمر مرة ثانية لمدة 30-45 دقيقة حتى تنتفخ قليلًا. هذه الخطوة مهمة للحصول على دونتس خفيفة وهشة. سخّن الزيت النباتي في قدر عميق على نار متوسطة إلى متوسطة عالية. يجب أن تكون درجة حرارة الزيت حوالي 175-180 درجة مئوية. اقلي الدونتس على دفعات، 2-3 قطع في المرة الواحدة، لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا جميلًا. استخدم ملعقة مثقوبة لرفع الدونتس من الزيت وضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد. بمجرد أن تبرد قليلًا، يمكنك تزيينها حسب الرغبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.