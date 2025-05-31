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أخبار مصر

الصحة: لا وفيات أو إصابات بسبب التقلبات الجوية في الإسكندرية

التقلبات الجوية في
التقلبات الجوية في الإسكندرية
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 قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.  

 

وأكد المتحدث الرسمي أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع تعزيزها بفرق طبية إضافية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.  

 

عدم ورود أي بلاغات عن وفيات او إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية

 وفي سياق متصل، أفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بعدم ورود أي بلاغات عن وفيات او إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية حتى لحظة إصدار هذا البيان، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية.

وأشار " عبدالغفار" إلى تأهب سيارات الإسعاف، على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلًا عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى.

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وأشاد الوزير بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والطواقم الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم إصدار تحديثات دورية، في حال الاحتياج إليها.

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