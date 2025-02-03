سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 13 OPPO Reno

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف أوبو OPPO Reno13 المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف أوبو رينو 13 وهى هواتف أوبو Reno13 Pro 5G وReno13 5G وReno13 F 5G/Reno13 F وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هاتف أوبو.

مواصفات هاتف أوبو

يتسم هاتف أوبو Reno13، بتصميم يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين حيث يأتى هاتف OPPO Reno 13 بخامات خارجية من الزجاج مع إطار بلاستيك مع مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69 مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G.

كما يأتي هاتف أوبو بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1256×2760 بيكسل جودتها FHD+ وسطوع يصل الى 1200 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع معالج ميدياتك Dimensity 8350 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانو ميتر، أما المعالج الرسومي فهو Mali G615.

وتأتي واجهة هاتف أوبو ColorOS 15 مبنية على Android 15 كما تُعد هواتف السلسلة من أوائل أجهزة أندرويد التي تسد فجوة التوافق بين الأنظمة المختلفة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الصور بسلاسة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي بألوان الهاتف الأسود، البنفسجي والأزرق.

يأتى هاتف أوبو Reno 13 بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل.

سعر هاتف أوبو

كما أن الكاميرات مزودة بفلاش LED وتأتى سلسلة Reno13 بخصائص جديدة لتصوير الهواتف الذكية حيث تتيح تصوير الصور والفيديو تحت الماء بسهولة دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية حيث تجمع هذه السلسلة من هواتف أوبو بين خصائص الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتزام شركة أوبو OPPO بجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع كما يأتى الهاتف الجديد بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 16 جيجا رام أو 512 جيجا أو 1 تيرا مع 16 جيجا رام.

الهاتف من المنتظر ان يتم اطلاقة رسميا فى مصر وسعره فى الإمارات يبلغ 2100 درهم.

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