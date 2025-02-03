الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 13 OPPO Reno

هاتف أوبو، فيتو
هاتف أوبو، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف أوبو   OPPO Reno13  المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف أوبو رينو 13 وهى هواتف أوبو Reno13 Pro 5G وReno13 5G وReno13 F 5G/Reno13 F وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هاتف أوبو. 

مواصفات هاتف أوبو 

يتسم هاتف أوبو Reno13، بتصميم يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين حيث يأتى هاتف OPPO Reno 13 بخامات خارجية من الزجاج مع إطار بلاستيك مع مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69 مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G. 

كما يأتي هاتف أوبو بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة 1256×2760 بيكسل جودتها FHD+  وسطوع يصل الى 1200 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز مع معالج ميدياتك Dimensity 8350 ثماني النواة بدقة تصنيع  4 نانو ميتر، أما المعالج الرسومي فهو Mali G615. 

وتأتي واجهة هاتف أوبو ColorOS 15 مبنية على Android 15  كما تُعد هواتف السلسلة  من أوائل أجهزة أندرويد التي تسد فجوة التوافق بين الأنظمة المختلفة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الصور بسلاسة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي بألوان الهاتف الأسود، البنفسجي والأزرق. 

يأتى هاتف أوبو Reno 13 بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل  وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل. 

سعر هاتف أوبو 

كما أن الكاميرات مزودة بفلاش LED وتأتى سلسلة Reno13 بخصائص جديدة لتصوير الهواتف الذكية حيث تتيح تصوير الصور والفيديو تحت الماء بسهولة دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية  حيث تجمع هذه السلسلة من هواتف أوبو بين خصائص الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتزام شركة أوبو OPPO بجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع كما يأتى  الهاتف الجديد بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 16 جيجا رام أو 512 جيجا أو 1 تيرا مع 16 جيجا رام. 

الهاتف من المنتظر ان يتم اطلاقة رسميا فى مصر وسعره فى الإمارات يبلغ 2100 درهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوبو أوبو رينو 13 OPPO Reno13 الذكاء الاصطناعي سعر ومواصفات هاتف أوبو oppo

مواد متعلقة

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

مواصفات هاتف أوبو OPPO Reno12 5G

ads

الأكثر قراءة

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

زيادة في سعر مستحضر شهير لعلاج الإمساك من 60 إلى 80 جنيها

هل تضم واشنطن قناة بنما لها بالقوة؟، وزير خارجية أمريكا يجيب

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

ترامب يعلن قطع المساعدات عن جنوب أفريقيا

منوعات

المزيد

ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

سعر البن العالمي يصل إلى أعلى مستوياته منذ نصف قرن

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية