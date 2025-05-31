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رياضة

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 بيراميدز ضد صن داونز، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة فريق صن داونز المقرر لها غدا الأحد في إياب  نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز 

من المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مروان حمدي.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

 

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

 وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة 

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