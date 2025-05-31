السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأسئلة ناقصة، شكاوى أولياء أمور الشهادة الإعدادية من النموذج "ج" باللغة العربية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

 انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات الشهادة  الإعدادية 2025

واشتكى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور محافظة القاهرة عبر جروبات أولياء الأمور من امتحان مادة اللغة العربية النموذج (ج)، حيث أكدوا أن النموذج به أسئلة ناقصة وهي أسئلة القراءة والتعبير.

امتحان اللغة العربية محافظة القاهرة

 وطالب أولياء الأمور بضرورة محاسبة المسئول عن ذلك وتوزيع درجة الأسئلة على الطلاب.

ومن جانبه كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه جار التحقق من الأمر، وفي حال حدوث ذلك سوف يحصل كل طالب على حقه.

محافظ القاهرة يطمئن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية: الامتحان حلو (فيديو)

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة البهية البرهانية (فيديو)

 

 وانطلقت اليوم السبت 31 مايو 2025 امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، ويخوضها قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وتُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني هذا العام بنظام البوكليت، والذي يعتمد على نماذج امتحانية مختلفة في ترتيب الأسئلة داخل الورقة الواحدة، مع توحيد عدد الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية على مستوى كل محافظة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خالية تمامًا من أي توجهات سياسية أو دينية أو خلافية، ومطابقة لمناهج ومقررات الوزارة، وتهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط كما راعت أسئلة الامتحانات التدرج في مستوى الصعوبة، واهتمت بقياس المستويات العقلية المختلفة ونواتج التعلم.

 

وتُعقد الامتحانات بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى كل مديرية تعليمية مسؤولية إعداد الجداول والأسئلة وتشكيل الكنترولات المحلية، بما يتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

 

ويُحاسب الطلاب على درجات الفصلين الدراسيين معًا، حيث تُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتحديد المجموع النهائي.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

 ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

 

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني امتحان مادة اللغة العربية امتحان اللغة العربية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات نهاية العام امتحانات الشهاده الاعداديه محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نظام البوكليت وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

الأسئلة ناقصة، شكاوى أولياء أمور الشهادة الإعدادية من النموذج "ج" باللغة العربية

الهندية بـ210 جنيهات، التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تأييد حبس حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية