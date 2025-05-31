محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة البهية البرهانية (فيديو)

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ترافقه سماح إبراهيم مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة البهية البرهانية، وذلك لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم للاطمئنان على الطلاب.



ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التربية الدينية.



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكانت قد حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وكذلك الحبس والغرامة.

كما شددت سماح إبراهيم على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالبت جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضون لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى كالآتى:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة العلوم ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة

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