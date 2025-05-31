ضبط شخص حول سيارته إلى معرض متنقل لبيع الحيوانات فى المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مقهى حوّل سيارته الخاصة إلى معرض متنقل لبيع النعام والكلاب والنسانيس، ما تسبب في حالة من الذهول بين المواطنين وأدى إلى ارتباك مروري كبير بشارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري.

بداية القصة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يُفيد بحدوث ارتباك مروري شديد وتعطل لحركة السير في أحد أكثر شوارع المدينة حيوية. فورًا، وجه مأمور قسم شرطة أول المحلة قوة أمنية من الشرطة النظامية والسرية إلى مكان البلاغ.

المشهد المثير للدهشة

وعند الوصول، فوجئت القوات بوجود سيارة ملاكي متوقفة في منتصف الشارع، وقد تم تحويلها إلى ما يشبه "حديقة حيوانات متنقلة". فقد وضع صاحبها، شاب في التاسعة والعشرين من عمره يُدعى "م.ن"، عددًا من الأقفاص بداخل وخارج السيارة تحتوي على حيوانات غير معتادة الظهور في شوارع المدينة، من بينها طيور نعام ضخمة، وعدد من الكلاب، فضلًا عن نسانيس نادرة، كان يروج لبيعها للمارة بشكل علني.

تحرك أمني حاسم

لم تتردد الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، وبعد تقنين الإجراءات، في نصب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة. وأكد مصدر أمني أن المتهم يواجه اتهامات بتعطيل حركة المرور، والإضرار بالصالح العام، واستخدام وسيلة نقل خاصة في أغراض تجارية مخالفة للقانون.

ردود فعل الأهالي

الواقعة أثارت استغرابًا واسعًا بين الأهالي، حيث عبر بعضهم عن دهشتهم من "الجرأة" التي أقدم بها المتهم على هذا الفعل وسط مدينة مكتظة. في حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية غير المرخصة، خاصةً تلك التي تنطوي على تعامل مع حيوانات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو الأمن.

تحقيقات النيابة مستمرة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على مصادر تلك الحيوانات، والتأكد من قانونية حيازتها، ومدى توافق النشاط مع القوانين البيئية والصحية المنظمة لتجارة الحيوانات.

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