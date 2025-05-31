للحجاج، أرقام هواتف وعناوين مقار البعثة المصرية للحج السياحي بالسعودية

أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان بعثة الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات السياحة ومدى تنفيذها للبرامج المُتفق عليها مع حجاج السياحة والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو مستجدات خاصة بالموسم والتنسيق مع شركات السياحة المنظمة بشكل فعال ومباشر.

ارقام هواتف البعثة الرسمية للحج السياحي بالسعودية

ولفت إلى أنه من أبرز تلك اللجان (لجنة الشكاوى والتحقيقات – لجنة متابعة الحالات المرضية – لجنة التائهين والمفقودات – اللجان الفرعية بكافة المناطق المتواجد بها الحجاج بمكة المكرمة وعددها 4 لجان وهي أجياد والمناطق المحيطة – المسفلة وجرول وجبل عمر - العزيزية – النزهة وزاهر، بالإضافة الى لجنة منفذ حالة عمار ولجنة ميناء العقبة الأردنية ولجنة نويبع لمتابعة الرحلات البرية.

لجان وزارة السياحة والآثار بالأراضي المقدسة

وأوضحت أن هذه اللجان تضم عناصر مُدربة ومُجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل التواصل والاستجابة السريعة لاحتياجات الحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل فوري.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار توجيه أعضاء هذه اللجان بالتواجد الدائم في هذه المقرات على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة اليومية، كما ستتواجد أيضًا داخل مخيمات منى وعرفات المخصصة لحجاج السياحة سواء في فئة الخمس نجوم أو البرامج الاقتصادية والبرية، لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك، كما تم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بعناية بحيث تكون قريبة من أماكن إقامة حجاج السياحة.

وتتواجد البعثة في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين في شارع صدقي بمنطقة العزيزية والتي تشهد كثافة في تواجد حجاج البرامج الاقتصادية، بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.

ارقام التواصل مع البعثات الرسمية لوزارة السياحة والآثار

وتُخصص الوزارة أرقام هواتف للتواصل مع أعضاء البعثة ولاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

مكة المكرمة:

- فندق مكارم أجياد - شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة (رقم الهاتف 00966506719982 )

- فندق نسمات اليقين - شارع صدقي بمنطقة العزيزية (رقم الهاتف 00966504972723)

المدينة المنورة:

- فندق كراون بلازا – شارع الملك فيصل بالمنطقة الجنوبية المركزية (رقم الهاتف 00966504944557)

كما تقوم لجان البعثة بمتابعة شكاوى واستفسارات حجاج السياحة وذويهم التي ترد للوزارة من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة من هنا أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654).

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، على التزامها بمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، داعية جميع شركات السياحة المنظمة والحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على بطاقة نسك التي تمثل التصريح الرسمي الوحيد للدخول إلى المشاعر المقدسة، والتنبيه على ضرورة حملها في جميع الأوقات داخل مكة المكرمة وخلال التنقل بين المشاعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.