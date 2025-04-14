الإثنين 14 أبريل 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن مستريح عين شمس

متهم
متهم

أمرت  نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار شخص متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة وإعطائهم ارباح.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتضررهم من شخص لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمي في مجال تجارة الهواتف المحمول نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس ادارة مكافحة جرائم الاموال العامة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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