قرار من النيابة بشأن مستريح عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار شخص متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة وإعطائهم ارباح.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتضررهم من شخص لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمي في مجال تجارة الهواتف المحمول نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.