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امتحانات الشهادة الإعدادية، محافظ القاهرة يطمئن على لجان مستشفى 57357 (فيديو)

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية, فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لجان الشهادة الإعدادية بمستشفى سرطان الأطفال 57357، وتم التأكد من توفير كافة الرعاية الطبية للطلاب وتوفير سبل الراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

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جاء ذلك خلال عقب تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ترافقه سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجان مدرسة البهية البرهانية، وذلك لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والتي انطلقت اليوم السبت والاطمئنان على الطلاب وسهولة الامتحان.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن القاهرة بها 212 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية موزعين على 722 لجنة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن الأمور مستقرة بكافة اللجان

ويؤدي الطلاب الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكانت حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شددت سماح إبراهيم مديرية المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

وطالبت جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني كالآتي:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية.

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء.

يوم الثلاثاء 3 يونيو:  مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة.

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