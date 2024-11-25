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فريق طبى بمستشفى أجا ينجح فى إجراء جراحة عظام معقدة لشاب تعرض لحادث سير

الفريق الطبي، فيتو
الفريق الطبي، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا فى إجراء عملية جراحية ذات مهارة استمرت 4 ساعات  لمريض تعرض لحادث سير  .


 

تعرضت لكسر منذ عامين وحادث اظي للاعوجاج 

واضاف وكيل صحة الدقهلية  أن المريض يبلغ  من العمر 20 عاما تعرض لحادث سير أدي إلى كسر مضاعف متفتت بأسفل عظمة الفخذ والركبة اليمني مع فقدان جزء من عظمة الفخذ وكذلك كسر بالساق اليمني والتي كانت تعرضت لكسر منذ عامين تم تثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي وقد أسفر  الحادث الجديد عن  اعواج المسمار  . 

التحدي الكبير كان  في كيفية إستخراج المسمار النخاعي المعوج


فيما أكد الدكتور أحمد البيلى  وكيل المديرية للطب العلاجى أن  التحدي الكبير كان  في كيفية إستخراج المسمار النخاعي المعوج من الساق، وهز ما نجح به الفريق الطبى باستخدام طريقة جديده لأول مرة يتم اجراءها بمستشفى أجا.


شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمني  لإستخراج المسمار

 

وأوضح البيلى أنه  تم عمل شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمني  لإستخراج المسمار المعوج وتركيب مسمار نخاعي تشابكي جديد  كما تم  بنفس العمليه تركيب جهاز اليزاروف لإعادة تكوين عظام الركبة والفخذ الأيمن.


وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة  من الفريق الطبى بمستشفى  أجا وفى مقدمتهم الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى  متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

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