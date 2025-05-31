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الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم

بيراميدز وصن داونز،
بيراميدز وصن داونز، فيتو

 يقام اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز المقرر لها غدا الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 
 

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع الفني والتنسيقي جميع الترتيبات والتعليمات الخاصة بمباراة بيراميدز وصن داونز. 

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

 

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

 وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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