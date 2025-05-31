السبت 31 مايو 2025
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محافظات

ضبط ملاحظ يحاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

ضبط ملاحظ حاول تصوير
ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر بالمنوفية

 كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه وبيان سبب قيامه بذلك.

 

86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

 وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتهت من تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألفًا و12 طالبًا وطالبة بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

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الفصل الدراسي الثاني 2025 مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية ورقة امتحان الجبر

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