رغم الطقس السيئ، 117 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسي 2025 للشهادة الإعدادية فى الإسكندرية والتى تستمر حتى الأربعاء 4 مايو.

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحًا، لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة.

كما يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان قد أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر بدايتها يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وأكد محافظ الإسكندرية على جاهزية مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتطهير المدارس لضمان بيئة آمنة للطلاب، إلى جانب التنسيق الكامل مع مديريات الأمن والصحة لتوفير الدعم اللازم.

هذا وقد كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الإلتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه، عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وأعلن أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (117625) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (306) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين، ويشارك في الامتحانات (20742) مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

وأضاف أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

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