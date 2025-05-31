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حوادث

تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

على الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

 

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة المواطنين قسم شرطة حدائق القبة

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