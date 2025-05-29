الحبس عامين لحارس عقار بتهمة سرقة شقة سكنية في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين لحارس عقار لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة مدينة نصر.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد سرقة آثاث مسكنه بالقاهرة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان لكشف ملابساتها ومرتكب الجريمة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين وجود كسر بباب الشقة وسرقتها وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على حارس عقار.



وبمواجهته اعترف بسرقة الشقة وسرقة 3 شفاط، 2 شاشة تلفاز، 2 أسطوانة بوتاجاز، 2 سخان، 2 وحدة تكييف من داخلها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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