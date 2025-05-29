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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة.

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

علي الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخري بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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