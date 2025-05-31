"أسوان بلا إدمان"، إزالة 28 مبنى مخالف تستغل في تجارة المخدرات (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان، حملات مكبرة بمنطقة حى الصداقة الجديدة، فى ظل المواجهة الحازمة لأوكار وتجار المخدرات داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية.

يأتى ذلك تنفيذا للمبادرة التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تحت شعار "أسوان بلا إدمان"، وضمن جهود المحور الأول للمبادرة، الذى يتمثل فى مكافحة الإتجار، وتتم بواسطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل بالتعاون مع المواطنين.

واستهدفت الحملة إزالة 28 حالة ما بين متغيرات مكانية واسترداد أراضى تقنين بمساحة 4500 م2، والتى كان بعضها يستغل كأوكار لتجارة المخدرات.

وشهدت جهود الحملة مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، فضلًا عن نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

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