الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

لجنة السيرفيس بأسوان تضبط 30 سيارة مخالفة لخطوط السير (صور)

موقف السرفيس فى أسوان
موقف السرفيس فى أسوان

 وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات، وإلزامها بخطوط السير المختلفة بالتنسيق بين إدارتى المواقف والمرور، وذلك من أجل تحقيق الانضباط المرورى بالشارع الأسوانى، ولتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن، وخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

غرامات فورية 

وكلف بتوقيع الغرامات الفورية على أى سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير، مع سحب الرخصة الخاصة بها، ووقفها لمدد متتالية.

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس بتنظيم حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن ضبط 30 سيارة سيرفيس مخالفة، وسحب الرخص الخاصة بها، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم.

أشار إلى أن اللجنة تعمل بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم بهدف إلزام السائقين بخطوط السير، وانتظام سير التشغيل للسيارات بصورة طبيعية، ومنع التكدس والتزاحم، وخاصة فى أوقات الذروة بما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

 

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