إزالة 270 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 26، حيث وصلت إلى إزالة 270 حالة تعدى بمساحة 104 ألف و634 م2.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وكلف بضرورة الإستمرار على نفس المستوى لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مع إدراج الحالات التي لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير في سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وأن ذلك يشهد المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 65 حالة تعدى متنوعة بمساحة 17 ألف و11 م2 بنطاق حي الصداقة، وعدد من الشوارع بحي جنوب وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، فضلًا عن نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، علاوة على العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى بمساحة 600 م2 بقرى العباسية وإقليت والعتمور، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكري بإزالة لحالة تقينين لعدم استكمال الإجراءات بمساحة 8400 م2، وتم إفادة الوحدة المحلية بإدفو بتنفيذ الإزالة، واتخاذ اللازم حيال المتعدي.

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