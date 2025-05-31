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رياضة

صراع ثنائي على بطاقة الممتاز الأخيرة.. ختام دوري المحترفين اليوم

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تختتم اليوم السبت مباريات دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين بلقاءات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت.

ويلتقي اليوم السبت، كهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس، أبو قير للأسمدة مع أسوان، سبورتنج مع وى، القناة مع بلدية المحلة، الترسانة مع المقاولون العرب، الداخلية مع بترول أسيوط، السكة الحديد مع ديروط، لافيينا مع المنصورة، طنطا مع راية، وادى دجلة مع بروكسى.

وكان المقاولون العرب ووادى دجلة حسم صعودهما إلى الدورى الممتاز فيما يتنافس كهرباء الإسماعيلية وأبوقير للأسمدة علي التذكرة الثالثة والأخيرة للتأهل للممتاز.

ويحتاج الكهرباء لتحقيق الفوز أمام منتخب السويس من أجل خطف البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز، فيما يبحث أبو قير للأسمدة عن الفوز على أسوان وتعثر الكهرباء سواء بالتعادل أو الهزيمة لخطف بطاقة الصعود حيث يمتلك كلا الفريقين 71 نقطة قبل مباريات اليوم بالجولة الأخيرة.

شروط ونظام دوري المحترفين 
 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري القسم الثاني دوري المحترفين الكهرباء أبو قير للأسمدة

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