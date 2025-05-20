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رياضة

صراع الهبوط وتذكرة الممتاز، مواعيد الجولة الـ 37 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق السبت المقبل 24 مايو الجاري مباريات الجولة ال37 وقبل الأخيرة بإقامة 9 مباريات من مسابقة دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا.

وتختتم الجولة يوم الأحد 25 مايو بمواجهة واحدة بين الاتصالات والداخلية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين كالتالي:

السبت 24 مايو 2025
المنصورة ضد طنطا - 5 مساء
سبورتنج  بروكسي  - 5 مساء
منتخب السويس ضد السكة الحديد - 5 مساء
بلدية المحلة ضد الترسانة - 5 مساء
راية ضد وادي دجلة - 5 مساء
المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء
أسوان ضد لافيينا - 5 مساء
ديروط ضد أبوقير للأسمدة - 5 مساء
بترول أسيوط ضد القناة - 5 مساء

 

الأحد 25 مايو 2025

الاتصالات ضد الداخلية - 5 مساء

 

وقرر اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات آخر جولتين في مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بدوري المحترفين.

 

وتقرر إقامة مباريات الجولة الـ 37 يوم السبت 24 مايو بدلا من الخميس 22 مايو الجاري، فيما تقام مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة يوم السبت 31 مايو بدلا من الثلاثاء 27 مايو.

مباريات دوري المحترفين المتبقية 

 

ويتصارع الثنائى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بـ68 نقطة على البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز قبل جولتين على خط النهاية لمسابقة دوري المحترفين.

وحسم المقاولون ووادي دجلة أول بطاقتين للتأهل لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

 


ويتبقى لفريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية  مواجهتي ديروط  وأسوان.

 


فيما ينتظر فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكنانى مواجهتي المقاولون العرب  ثم منتخب السويس.

 

 


شروط ونظام دوري المحترفين 
 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.


ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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