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رياضة

رقم مميز لـ لاوتارو مارتينيز قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

 دوري أبطال أوروبا، يلتقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

 

مقارنة بين القيمة التسويقية لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا 

 باريس سان جيرمان يتفوق في القيمة التسويقية أمام الإنتر بقيمة تصل إلى 923.50 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنتر ميلان 663.80 مليون يورو.


ويعد النجم الجورجي كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان، هو أعلى لاعبي الفريق الفرنسي من حيث القيمة التسويقية، بقيمة بلغت 80 مليون يورو.


فيما يعد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو أعلى لاعبي إنتر ميلان، من حيث القيمة التسويقية بقيمة بلغت 95 مليون يورو.


 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

 وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

 

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

 ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

 

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

 

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

 

طاقم حكام نهائي دوري أبطال أوروبا 

الحكم: إستفان كوفاتش (رومانيا)

المساعدان: ميهاي ماريكا، فيرينتش تونيوجي (رومانيا)

الحكم الرابع: جواو بينهيرو (البرتغال)

الفيديو: دينيس هيجلر (هولندا)، كاتالين بوبا (رومانيا)، باولوس فان بوكيل (هولندا)

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