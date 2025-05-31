التاريخ ينحاز وديا لـ باريس سان جيرمان أمام الإنتر قبل نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، يلتقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وإنتر ميلان



تعد مباراة الليلة بين باريس سان جيرمان والإنتر هى المواجهة الأولى، التي تجمع بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتقابل الفريقان وجهًا لوجه في أي مباراة رسمية من قبل.



والتقي باريس سان جيرمان والإنتر في 5 مباريات ودية قبل مباراة الليلة، تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الفوز في 3 مباريات، فيما حقق الفريق الإيطالي الفوز في مباراتين احدهما بركلات الترجيح.



وسجل لاعبو باريس سان جيرمان 7 أهداف في مرمى الفريق الإيطالي، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان ضد الإنتر

باريس سان جيرمان ضد إنتر- المغرب 2014- فوز سان جيرمان بنتيجة 1-0.



باريس ضد إنتر- قطر 2015- فاز سان جيرمان بنتيـجة 1-0.

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان- الولايات المتحدة 2016- فوز سان جيرمان 3-1.

باريس سان جيرمان ضد إنتر- الصين 2019- انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن ينتصر الإنتر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

باريس سان جيرمان ضد إنتر- اليابان 2023- فاز إنتر بنتيجة 1-2.





موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان



وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports HD1.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

طاقم حكام نهائي دوري أبطال أوروبا

الحكم: إستفان كوفاتش (رومانيا)

المساعدان: ميهاي ماريكا، فيرينتش تونيوجي (رومانيا)

الحكم الرابع: جواو بينهيرو (البرتغال)

الفيديو: دينيس هيجلر (هولندا)، كاتالين بوبا (رومانيا)، باولوس فان بوكيل (هولندا)

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