طريقة عمل الباستا فلورا، تحلية مميزة بأقل التكاليف

طريقة عمل الباستا فلورا، من طرق الحلويات اليونانية الشهيرة، التي أصبحت تنتشر في مجتمعنا، وهي عبارة عن فطيرة محشوة بالمربى، وتتميز بطعمها اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار، والتي يمكنك صنعها لأسرتك.

وطريقة عمل الباستا فلورا، من طرق المعجنات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أفراد أسرتك، عند إعدادها لهم بيديك.



طريقة عمل الباستا فلورا من مطبخ الشيف ريمو

الباستا فلورا

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة، لتقديمها لأفراد أسرتك؛ لإدخال السعادة على قلوبهم.



مقادير الباستا فلورا:

7 بيضات

2 كوب سكر

2 باكيت فانيليا

7 كوب دقيق

باكيت بيكينج باودر

ربع ملعقة ملح

ملعقة خل

نصف كوب زيت

ثلاث أرباع كوب سمن أو زبدة طبيعي

برطمان مربى مشمش، أو حسب الرغبة.

خطوات عمل الباستا فلورا:

نقوم بإشعال الفرن قبل أى خطوة.

ندهن القالب بالسمن، ونبطنه بالدقيق، أو نستعمل ورق الزبدة.

يخلط البيض والسكر والفانيليا والخل جيدا، ثم نضيف المادة الدهنية الزيت والسمن أو الزبدة المذابة.

نقوم بإضافة الدقيق المنخول، والمضاف إليه البيكنج بودر بالتدريج، حتى تصبح عجينة لينة.

نقسم العجين، بحيث نأخذ ربع الكمية، ونضعها في الفريزر ربع ساعة.

نفرد ثلاث أرباع كمية العجين في القالب، أو الصينية، ونضعها فى الثلاجة ربع ساعة.

نخرج الصينية، ونفرد فوقها المربى، على أن تبعد عن الحواف بمقدار واحد سم، حتى لا تحترق.

نخرج باقي العجينة من الفريزر، وإما أن نشكلها شرائط فوق الصينية على شكل مربعات، او نفردها بالنشابة، ونستعمل القطاعة، كما فى الصورة، ونشكل قلوب أو نجوم.



ملحوظة: استعملت صينية مقاس 40 ×35

يمكنكم تقسيم الكمية على صينيتين، حسب مقاس الصينية.

نضعها في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، لمدة نصف ساعة، أو حتى يحمر الوجه، حسب نوع الفرن.

ثم نخرج الصينية، ونتركها لتبرد تماما، ثم نقطعها.

طريقة عمل الباستا فلورا من مطبخ الشيف آسيا

طريقة عمل الباستا فلورا

ونستعرض أيضًا طريقة عمل الباستا فلورا بوصفة وخطوات الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي.

مكونات الباستا فلورا:

١٥٠ جرام زبدة

٣ أكواب دقيق

١/٢ كوب سكر

٣ ملاعق صغيرة باكينغ باودر

ملعقة صغيرة بشر ليمون

بيضة كاملة

٢ صفار بيض

٣ ملاعق كبيرة حليب

رشة ملح

حشوة الباستا فلورا:

كوب ونصف مربى تين أو مشمش أو فراولة

للتزيين:

بيضة مخفوقة مع قليل من الماء

جوز هند

مربى مشمش للتلميع

طريقة تحضير الباستا فلورا:

في وعاء يخفق صفار البيض مع البيضة والحليب ويترك جانبا.

في وعاء آخر، ينخل الدقيق، ثم يضاف له البكينج باودر والملح والسكر وبشر البرتقال.

تضاف الزبدة المقطعة ثم يمزج الكل باستخدام الشوكة الى ان يصبح الخليط رمليا.

يضاف مزيج البيض والحليب وتمزج المكونات للحصول على عجين متجانس غير لاصق ( مع مراعاة عدم عجنه ).

يغلف العجين بكيس المطبخ ثم يترك ليرتاح بالثلاجة بضع ساعات.

يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، يقطع ٣/٤ العجين ثم يوضع بقالب التارت.

يحشى بالمربي، ثم يغطى بشرائط من العجين المتبقي.

تدهن العجينة بخليط البيض والماء ثم تخبز التارت في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٠ دقيقة الى ان تصبح ذهبية اللون.

تدهن التارت بمربي المشمش، وتزين الأطراف بجوز الهند.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، بأقل التكاليف

كيكة الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، من أصناف الكيكة سهلة التحضير، كما أنها ستوفر في الميزانية بشكل كبير، فمكوناتها بسيطة، وموجودة في كل مطبخ، كذلك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية سريعة ولا تتطلب وقتًا ولا مجهود.



تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، لكل عشاق كيكة الشوكولاتة، فهي لذيذة ومميزة، وسهلة التحضير.



مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٦٠ دقيقة

يكفي لـ٨ اشخاص

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة السحرية:

٤ بيض

٣/٤ كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء

٨ ملاعق كبيرة زبدة، مذابة

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيلا

٦ ملاعق كبيرة كاكاو

٦ ملاعق كبيرة + ملعقة صغيرة ونصف دقيق

كوبين حليب دافئ

ملعقة صغيرة خل

طريقة تحضير الكيكة السحرية بالشوكولاتة:

يفصل الصفار عن البياض.

يخفق صفار البيض مع السكر والماء الى ان يتجانس الخليط.

تضاف الزبدة المذابة، الفانيلا ورشة الملح ويستمر الخفق.

يخلط الكاكاو مع الدقيق في وعاء ثم يضاف للخليط ويخفق.

يضاف الحليب الدافئ ويقلب المزيج برفق.

يخفق بياض البيض مع الخل إلى أن يصبح مثل المورانج، تؤخذ ملعقتان من المورانج إلى خليط الكاكاو ويقلب برفق.

يضاف خليط الكاكاو لباقي البيض المخفوق ويقلب ليتجانس.

يسكب الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت.

تخبز الكيكة إلى أن يصبح السطح ناضجا مدة ساعة تقريبا في فرن متوسط الحرارة ومسخن مسبقا ثم تترك لتبرد تماما قبل التقطيع.



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