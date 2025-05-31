أسباب وعقوبة إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات الكهربائية مسبوقة الدفع

في بعض الأحيان، يفاجأ بعض المواطنين بإضاءة لمبة التلاعب بـ العدادات الكودية ومسبوقة الدفع أو ما يعرف بالعداد “أبو كارت”، مما قد يؤدي إلى تعرض مالكي العدادات إلى عقوبات مالية وقد تصل إلى الحبس.

4 أسباب لإضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة أسباب لإضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، وهي كالتالي:

فتح غطاء روزتة الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة

تغيير الأسلاك بدون الرجوع للشركة

نقل العداد من مكانه بدون مراجعة الشركة

اهتزازات قد تؤدي لتضارب في الكابلات.

عقوبات إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، عن 4 حالات يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العداد مسبوقة الدفع لتجنب التعرض لمحاضر سرقة التيار بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد، والتي حدد عقوبتها القانون رقم 192 لسنة 2020، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 طرق لتجنب تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي ضد المواطنين في حالة إضاءة لمبة التلاعب من خلال الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب، حيث سيقوم مندوب الشركة بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

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