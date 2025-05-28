بعد حديث مدبولي، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد عن لجوء الحكومة لتحريك أسعار شرائح الكهرباء الفترة المقبلة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء: كل سنة تحدث زيادات في أسعار المرافق الأساسية نتيجة ظروف ارتفاع التكلفة، وهي تختلف عن البترول؛ لأننا ننظر لها من اعتبارات كثيرة جدًا، وبالتالي نقر حجم الزيادة المناسبة، ونحن نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء على الحكومة ومدى الدعم المقدم وفي نفس الوقت نراعي الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، سنويا تحدث زيادة ولكن لها توقيتات وندرسها وفقا للاعتبارات المختلفة لتحديد حجم الزيادة.



خطة الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود اتجاه لدى الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء حتى 2026، وذلك ضمن أهداف الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد قرار الحكومة رفع فيه مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، مشيرا الي أن العام الجاري لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.



شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه



أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أما فيما يخص أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي فتصل الي:

.- الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

- الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا

- الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشًا

- الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا

- الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه

- الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه

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