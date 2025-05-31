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رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان

تشكيل إنتر ميلان
تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، يلتقي إنتر ميلان، نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

ويتطلع الإنتر للفوز باللقب الأوروبي، علي حساب باريس سان جيرمان للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.

 

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان 

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني، دومفريز

الوسط: باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان


وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

 

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:"
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

 

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

 

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

 

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