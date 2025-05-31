السبت 31 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تايلور سويفت تكذب سكوتر براون بعد استعادة حقوق ألبوماتها الغنائية

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو

صرح مصدر لمجلة "بيبول"، بأن سكوتر براون مدير أعمال تايلور سويفت السابق، لم يلعب أي دور في مساعدة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، على استعادة حقوق ألبوماتها الغنائية القديمة، على الرغم من نفيه من إعلانه عن ذلك في عدة تصريحات صحفية.

تايلور سويفت تكذب سكوتر براون

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه على عكس تقرير كاذب سابق لـ براون، فإنه لم يكن هناك أي طرف خارجي شجع على هذا البيع، واستعادة تايلور لحقوقها الغنائية، وأن الفضل في هذه الفرصة، يعود فقط إلى شركاء شامروك كابيتال، وفريق إدارة تايلور في ناشفيل فقط.

وأعلنت تايلور سويفت في وقت سابق، أنه استعادت الآن حقوق جميع أعمالها الموسيقية، وقد تحققت هذه اللحظة أخيرًا رغمًا عن سكوتر براون، وليس بفضله.

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد.

 تدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

فيما ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون حاليا، مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

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