حالة المرور الطرق اليوم بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة اليوم السبت، سيولة مرورية نسبية في معظم المناطق، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتيسير الحركة وضبط المخالفات.

أبرز ملامح الحالة المرورية في القاهرة والجيزة:

سيولة ملحوظة على كورنيش النيل من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وانتظام حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وكافة المداخل المؤدية للميدان، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجهين إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظام حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وانسياب في الحركة على كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

كما رصدت المتابعة الأمنية، انتظام الحركة المرورية في نفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، بالإضافة إلى سيولة على طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وللمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وكذلك شارعي عباس العقاد.

كما شهد انتظام الحركة أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وهو الحال بشارع صلاح سالم والطيران.

حالة المرور في الإسكندرية والمناطق المتأثرة بالطقس السيئ

وفى سياق آخر، نظرًا لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تشهد بعض المناطق شللًا مروريًا تامًا، خاصة في الأنفاق الرئيسية التي غمرتها المياه غرق نفق سيدي بشر ونفق جمال عبد الناصر بالكامل، مما أدى إلى توقف تام لحركة المرور فيهما، وتوقف الملاحة في ميناء الإسكندرية بالكامل، وإغلاق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بشكل مؤقت.

ونصح مصدر أمنى، بتوخي الحذر الشديد وتجنب المناطق المتضررة قدر الإمكان.

وقال المصدر، بان نصائح عامة لقائدي السيارات اليوم: القيادة بحذر شديد خاصة في المناطق التي شهدت أمطارًا، بسبب احتمالية وجود تجمعات مياه أو آثار طينية، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، متابعة نشرات المرور أولًا بأول قبل الانطلاق، وتجنب السرعات العالية على الطرق السريعة في حالة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المتوقعة في بعض المناطق.

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