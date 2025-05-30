الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

تحرير 47543 مخالفة مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

 واصلت  الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

خلال 24 ساعة.. تحرير 47543 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 47543 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 773 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 35764 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7 مخالفات موقف عشوائى، 529 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 5 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية ؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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