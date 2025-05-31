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126 ألفا و383 طالبا يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والدين في الدقهلية

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

يؤدي 126 ألفا و383 طالبا وطالبة اليوم السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الدقهلية.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدوا العربي والدين

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الاعدادية، امتحان  امتحان اللغة العربية والتربية الدينية. 

ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية 

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادى وهو كالتالى:-
اليوم الأول:- السبت 31 مايو (مادتين)
اللغة العربية والخط والإملاء ومدتها ساعتين ونصف من 9 إلى 11.30 ومنهم 20 دقيقة للإملاء.
والتربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من 11.45 إلى 1.15.

اليوم الثانى:- الأحد 1 يونيو (مادتين)
الجبر والإحصاء ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.
والدراسات الإجتماعية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15..

اليوم الثالث:- الإثنين 2 يونيو (مادة واحدة)
اللغة الأجنبية ومدتها ساعتان من 9 إلى 11..

اليوم الرابع:- الثلاثاء 3 يونيو (مادتين)
الهندسة ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.
والتربية الفنية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15..

اليوم الخامس:- الأربعاء 4 يونيو (مادتين)
العلوم ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.
والكمبيوتر وتكنولوچيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة من 11.15 إلى 12.15.

 

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية 

 

استعدت  محافظة الدقهلية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تنطلق اليوم السبت المقبل 31-5-2025 وتنتهي الأربعاء 4-6-2025.

وكان محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، قد عقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

وحضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 

وأكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

كما أكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

 

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

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