يستهلها عبد الباسط ويختتمها نعينع، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 4 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 31 مايو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة:

تلاوات المصحف المجود



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.



06: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود البيجرمى وما تيسر من سورتي النحل/ الإسراء 45ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 45ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق.



02:53 (قبل الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الأنفال.



أما تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت مواقيت إذاعتها كالتالي

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الجاثية - الأحقاف - محمد ومدة التلاوة / ۲۹ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور محمد الفتح الحجرات ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ماتيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور – النجم ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور - النجم - القمر الرحمن - الواقعة ومدة التلاوة 29 ق.



الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الواقعة - الحديد - المجادلة ومدة التلاوة / ٣٠ق

الساعة / ۱۳:۳۳ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٥:١٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق - التحريم ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ١٧:٢٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الملك - القلم - الحاقة - المعارج - نوح ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ١٧:٥٠ ) تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الجن - المزمل - المدثر - القيامة - الإنسان - المرسلات ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ٠١٠٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور النبأ حتى آخر الطارق ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٢:٢٠ تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الأعلى حتى أخر العصر ومدة التلاوة / ٢٨ق

الساعة / ٠٥:١٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الهمزة حتى آخر الناس ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / ٠٥:٣٢ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣١

ثم الختمة المرتلة

تذاع في الساعة ٠١:٤٨ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع من الآية ٦٢ من سورة الزمر وحتى الآية ٧٦ من سورة غافر / ۳۰ ق

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