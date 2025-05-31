يستهلها عبد الباسط ويختتمها نعينع، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 4 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 31 مايو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة:
تلاوات المصحف المجود
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.
06: 19 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود البيجرمى وما تيسر من سورتي النحل/ الإسراء 45ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 45ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق.
02:53 (قبل الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الأنفال.
أما تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت مواقيت إذاعتها كالتالي
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الجاثية - الأحقاف - محمد ومدة التلاوة / ۲۹ق.
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور محمد الفتح الحجرات ومدة التلاوة / ٢٩ ق.
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ماتيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور – النجم ومدة التلاوة / ٣٠ ق.
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور - النجم - القمر الرحمن - الواقعة ومدة التلاوة 29 ق.
الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الواقعة - الحديد - المجادلة ومدة التلاوة / ٣٠ق
الساعة / ۱۳:۳۳ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٥:١٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق - التحريم ومدة التلاوة / ۲۹ ق
الساعة / ١٧:٢٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الملك - القلم - الحاقة - المعارج - نوح ومدة التلاوة / ۲۹ ق
الساعة / ١٧:٥٠ ) تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الجن - المزمل - المدثر - القيامة - الإنسان - المرسلات ومدة التلاوة / ۳۱ ق
الساعة / ٠١٠٠٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور النبأ حتى آخر الطارق ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ٠٢:٢٠ تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - الأعلى حتى أخر العصر ومدة التلاوة / ٢٨ق
الساعة / ٠٥:١٠ / تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الهمزة حتى آخر الناس ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / ٠٥:٣٢ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣١
ثم الختمة المرتلة
تذاع في الساعة ٠١:٤٨ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع من الآية ٦٢ من سورة الزمر وحتى الآية ٧٦ من سورة غافر / ۳۰ ق
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