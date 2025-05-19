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رياضة

ثروت سويلم: الأهلي أبلغ رابطة الأندية بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي

اجتماع الرابطة مع
اجتماع الرابطة مع أندية الدوري، فيتو

تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري الممتاز أمس الأحد.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك حرص على عدم هبوط أي من الأندية الشعبية إلى دوري المحترفين". 

الأهلي أول المؤيدين لإلغاء الهبوط

وأضاف: النادي الأهلي كان من أول المؤيدين لإلغاء الهبوط ومحمد شوقي ممثل الأهلي أبلغنا بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي

فريق الاسماعيلي، فيتو
فريق الإسماعيلي، فيتو

لا خلاف بين أبو ريدة ودياب

وتابع: "هاني أبوريدة أول من أقام فكرة إقامة رابطة الأندية المصرية وما تردد عن وجود خلاف بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب غير صحيح وأبو ريدة من أول الحريصين على تواجد رابطة الأندية ولا يوجد أي خلافات بينهما".

وأردف: الرابطة هي من تدير بطولة الدوري المصري الممتاز الرابطة بالإجماع مع الأندية كانوا مؤيدين لإلغاء الهبوط.

راض تماما عن أداء الرابطة

وأكمل: راض تماما عن اداء رابطة الأندية وإقامة بطولة منتظمة بدون تأجيلات وإنهاء الدوري مبكرا عن المواسم السابق شيء يحسب لرابطة الأندية.

واختتم: رفضنا تأجيل مباراة سيراميكا وبيراميدز، هناك مشاكل نعم في الدوري وسنعمل على حلها ولكن أداء الرابطة بشكل عام أضاف للكرة المصرية وهذه أشياء لم تكن موجودة من قبل.

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