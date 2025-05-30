مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه بطي صفحة الدوري المصري

بيراميدز وصن داونز، طالب الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من لاعبيه طي صفحة بطولة الدوري المصري الممتاز، والتركيز فقط بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد القادم من أجل كتابة التاريخ والتتويج بلقبه الأول قاريًّا.

الدوري المصري الممتاز

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم.

وبهذه النتيجة توج فريق النادى الأهلى باللقب بعد تصدره لجدول ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

واحتفل الفريقان بالتتويج بلقب الدوري باحتفالين في استاد القاهرة واخر في استاد هيئة قناة السويس في موقف غريب شهدته الكرة المصرية.

وشدد مدرب بيراميدز على ضرورة التركيز في اللقب القاري لاسيما أنهم على بعد خطوات من تحقيق هذا الإنجاز وأنهم قادرون على ذلك.

أكد انه وإدارة النادي علي ثقة في قدراتهم وإمكانياتهم كلاعبين كبار بالأغلب على صن داونز.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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