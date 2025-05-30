مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل

الأهلي، كشف ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن مفاجأة بشأن اقتراب الأهلي من العودة للعب في الإسماعيلية من جديد خلال الموسم المقبل.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية خلال الموسم المقبل.

الإسماعيلي يستضيف مجلس الأهلي

وتابع: "مجلس إدارة الإسماعيلي سيوجه دعوة رسمية لمجلس الأهلي للحضور إلى الإسماعيلية احتفالًا بتتويج الأحمر بلقب الدوري الـ 45 في تاريخه في بادرة لعودة الأهلي للعب في الإسماعيلية".

وزير الرياضة يرعى التقارب بين الأهلي والإسماعيلي

وأكمل سويلم: "كان هناك لقاء مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الأسبوع الماضي ودار حديث في هذا الشأن، خاصة في ظل الأجواء الطيبة التي ظهرت بين جماهير الأهلي والإسماعيلي خلال الأيام الماضية".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو في المباراة الأخيرة بنتيجة 6-0، ليتصدر الأهلي لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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