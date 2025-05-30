الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتي تريزيجيه وبن رمضان

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقتي محمود حسن تريزيجيه والتونسي محمد علي بن رمضان، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل خوض الفريق أول مران له مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد غدًا السبت والذي من المنتظر أن يشهد تواجد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة مثل أليو ديانج.

وتقوم إدارة الإعلام بالنادي الأهلي بتصوير الثنائي بأحد فروع النادي قبل تقديمهم عن طريق فيديو خاص للجماهير.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة ببطولة كاس العالم للأندية التي يشارك بها المارد الأحمر وتنطلق مبارياته يوم 15 من الشهر المقبل أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتطير بعثة الاهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل حيث يخوض الفريق مباراة ودية يوم 8 من الشهر ذاته أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا لضربة البداية المونديالية.

الطرد المباشر في مونديال الأندية بـ24 ألف دولار

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن العقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين خلال كأس العالم للأندية والتي ستقام في أمريكا خلال يونيو ويوليو 2025.

وجاءت العقوبات المالية الصارمة التي فرضتها الفيفا على اللاعبين والأندية المشاركة لضمان الانضباط في البطولة كالتالي:

بطاقة صفراء: غرامة 12,000 دولار.

بطاقة حمراء غير مباشرة (بعد بطاقتين صفراوين): غرامة 18,000 دولار.

بطاقة حمراء مباشرة: غرامة 24,000 دولار.

سوء سلوك الفريق (مثل 5 لاعبين أو أكثر يحصلوا على عقوبات في نفس المباراة): غرامة 18,000 دولار.

استخدام الليزر أو الألعاب النارية: غرامة 6,000 دولار.

ويستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره فى كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم تنصيبه أمس رسميا لمدة موسمين.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تعاقد النادي مع الإسباني خوسية ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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