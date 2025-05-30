الموضوع منتهي، أول تعليق لرابطة الأندية بعد احتفال بيراميدز بالتتويج بالدوري

الدوري المصري، علق ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، على احتفال بيراميدز بلقب الدوري في ملعب الدفاع الجوي بعد الفوز على سيراميكا، في نفس توقيت حفل مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري في إستاد القاهرة الدولي.

ثروت سويلم، فيتو

الأهلي بطل الدوري المصري

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو في المباراة الأخيرة بنتيجة 6-0، ليتصدر الأهلي لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية: "أنا بحب النادي الأهلي ومنظومته وأتمنى من الجميع السير على خطاه".

وتابع: "لعبت عام ونصف في ناشئين الأهلي قبل الالتحاق بكلية الشرطة".

أتمنى تتويج بيراميدز بدوري الأبطال

وأكمل: "الأهلي بطل الدوري "مفيش كلام"، وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "الأهلي تسلم درع الدوري في الملعب وهو البطل "الموضوع منتهي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.