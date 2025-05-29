الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

الإسماعيلي وغزل المحلة يهبطان على الورق وقرار الرابطة ينقذهما

الإسماعيلي وغزل المحلة
الإسماعيلي وغزل المحلة

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز في موسم استثنائي للمسابقة بعد قرار إلغاء الهبوط.

وعلى الورق، يهبط آخر فريقين من الدوري المصري مجموعة الهبوط وهما الإسماعيلي وغزل المحلة صاحبا المركزين الثامن والتاسع في جدول الترتيب إلا أن قرار الرابطة بإلغاء الهبوط الموسم الجاري أنقذ قلعتي الدراويش وزعيم الفلاحين من الهبوط من دوري الأضواء والشهرة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أبرز القرارات التي نتجت عن اجتماعها مع مسئولي أندية القسم الأول (الدوري الممتاز) في وقت سابق.

 

وتضمن البيان الذي أصدرته رابطة الأندية قرارا بإلغاء الهبوط في ضوء الاجتماع الذي عقدته رابطة الأندية المصرية المحترفة،  بحضور ١٥ ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه كل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود،  الاستجابة لطلبات الأندية بإلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتبارًا من الموسم المقبل هبوط ٤ اندية وصعود ٣ من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

 

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري 

1- زد 32 نقطة 

2- الجونة 30 نقطة 

3- طلائع الجيش 29 نقطة 

4- إنبي 27 نقطة 

5- مودرن سبورت 26 نقطة 

6- الاتحاد السكندري 26 نقطة 

7- سموحة 25 نقطة 

8- الإسماعيلي 23 نقطة

9- غزل المحلة 23 نقطة
 

جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري 
 

 

 

 

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