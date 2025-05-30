كيفية التخلص من السيلوليت بطرق طبيعية

يُعد السيلوليت، ذلك التجعد أو التغيير في ملمس الجلد الذي يظهر عادةً على الفخذين والوركين والأرداف، ظاهرة شائعة تزداد ملاحظتها مع التقدم في العمر.

وتؤكد طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة شيلبي خيتاربال، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن "العمر والوراثة وأنماط الحياة قد تُهيئ الشخص للإصابة بـالسيلوليت".

وتشير الإحصائيات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـالسيلوليت مقارنة بالرجال، حيث تقل نسبة إصابة الرجال به عن 10%. ورغم التساؤلات المتكررة حول كيفية التخلص منه، لا توجد حتى الآن طريقة مُثبتة علميًا لإزالة أو عكس حالة الجلد بشكل دائم. ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهوره مؤقتًا.

طرق فعالة لتقليل ظهور السيلوليت

يمكن أن يصيب السيلوليت أشخاصًا من جميع الأشكال والأحجام، ورغم عدم وجود حل جذري للتخلص منه، إلا أن هناك خطوات وقائية وعلاجية يمكن أن تساهم في تجنبه أو الحد من شدته.

1. الانتظام في ممارسة الرياضة

يُمكن أن يُساهم نمط الحياة الخامل الذي يتضمن الجلوس لفترات طويلة في تكون السيلوليت. لذا، يشدد الدكتور خيتاربال على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل الجري وركوب الدراجات وتمارين المقاومة. تعمل هذه التمارين على زيادة الكتلة العضلية وتحسين تدفق الدم، وكلاهما عاملان أساسيان في المساعدة على تقليل السيلوليت.

2. التغذية المتوازنة

تلعب العادات الغذائية دورًا محوريًا في ظهور السيلوليت. فالإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، والأطعمة الغنية بالدهون، والسكريات المكررة يزيد من خطر الإصابة به. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات والمواد الحافظة والملح قد تفاقم من مشكلة السيلوليت.

لذلك، يُنصح بالتركيز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة.

3. الحذر عند تجربة العلاجات المنزلية والمنتجعات الصحية

تقدم بعض المنتجعات الصحية علاجات مثل التدليك القوي للمناطق المتأثرة بالسيلوليت، بهدف زيادة تدفق الدم وتقليل السوائل الزائدة. تشمل الخيارات الأخرى التنظيف الجاف بالفرشاة أو الحجامة. ويُزعم أن استخدام مسدس التدليك أو بكرة الرغوة قد يساعد أيضًا.

ومع ذلك، تؤكد الدكتورة خيتاربال أنه "لا يوجد دليل علمي على نجاح هذه العلاجات". فأي تحسن قد يُلاحظ يكون قصير الأمد، وغالبًا ما يختفي أثر معظم العلاجات المنزلية وعلاجات المنتجعات الصحية في غضون ساعات قليلة بعد الجلسة.

4. استشارة الطبيب بشأن العلاجات العيادية

قد يوصي الأطباء بخيارات لتقليل ظهور السيلوليت مؤقتًا، مثل العلاج بالموجات الصوتية أو العلاج بالليزر.

وتوضح الدكتورة خيتاربال أن "هذه التدخلات قليلة التوغل تهدف إلى إزالة الخيوط الليفية التي تشد الجلد، وبالتالي تحسين مظهره".

هل يختفي السيلوليت؟

لا يوجد حل سحري للتخلص من السيلوليت بمجرد ظهوره. فمن الصعب التخلص منه بشكل كامل، ولا يستجيب دائمًا بشكل جيد حتى مع تعديل النظام الغذائي أو زيادة التمارين الرياضية.

كما لا يوجد أي دليل علمي يُثبت أن الكريمات التي تحتوي على الكافيين والريتينول تعمل على تقليل السيلوليت بشكل دائم. وحذر الدكتور خيتاربال من أن بعض المنتجات قد تحتوي على مكونات يمكن أن تسبب ردود فعل جلدية سلبية، ما يستدعي الحذر الشديد عند تجربتها.

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