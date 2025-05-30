ترامب يكشف موعد الإعلان عن اتفاق غزة ووقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة، وسنقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا.

ترامب يكشف موعد الإعلان عن اتفاق غزة

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

وأمس الخميس، أكد مصدر قيادي في حمــاس، أنه ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح.

وقالت حركة حماس، في بيان صادر عنها: "إنها تسلمت من الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد، وإنها تدرسه بمسئولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو قال خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

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