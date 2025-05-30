الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في واقعة ضحية النمر بطنطا

أنوسة كوتة فى السيرك
أنوسة كوتة فى السيرك

تنظر محكمة جنح طنطا، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، بتهمة تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا.

محاكمة أنوسة كوتة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حين تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات  المفترسة، ما أسفر عن بتر ذراعه الأيسر من أعلى الكوع، بحسب ما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وجاء في قرار الإحالة أن أنوسة كوتة تسببت بخطأ في إصابة المجني عليه نتيجة ما وُصف بإهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجبات وظيفتها كمدربة حيوانات مفترسة، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر تلك الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها من المصرح لهم باقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بإصابة أدت إلى عاهة مستديمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة، وسط مطالبات واسعة بفرض رقابة مشددة على عروض الحيوانات المفترسة، ومراجعة معايير السلامة المتبعة داخل السيرك حفاظًا على أرواح الجمهور والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انوسة كوتة محاكمة أنوسة كوتة محاكمة محاسن مدحت محمد بسطويسي

مواد متعلقة

الحيوان وقت الشو بيعتبر أي حد دخيل، نص أقوال أنوسة كوتة في التحقيقات

إحالة أنوسة كوتة مدربة الأسود للمحاكمة في واقعة ضحية النمر بطنطا

الأكثر قراءة

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بمنزلها بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

محمد شريف يكسر صمته ويكشف حقيقة تفاوضه مع الزمالك

مشيرة إسماعيل تكشف لـ"فيتو" كواليس الصلح مع آية سماحة وتوجه لها رسالة تحذير

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال للتقرب إلى الله في موسم الحج (فيديو)

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

المزيد
الجريدة الرسمية