الخميس 03 أبريل 2025
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فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

خطيبة ضحية النمر
خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا، فيتو

علقت، خطيبة الشاب محمد البسطويسي ضحية هجوم النمر بسيرك طنطا، على تصريحات شقيق مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة، مؤكدة أن الحادث لم يكن مجرد قضاء وقدر، بل نتيجة إهمال جسيم كان يمكن تفاديه.

 

وكان قد هاجم شقيق مدربة الأسود أنوسة كوتة، العامل ضحية واقعة النمر بسيرك طنطا مدعيا أنه يهاجم شقيقته لأغراض غير مفهومة ويسعى لتصدر الترند، وأن شيقيته قامت بكامل واجبها تجاهه، بينما قابل العامل ذلك بالهجوم عليها.

 

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وقالت في تصريحات خاصة: “كنا نحلم ببناء حياة سعيدة معًا، لكن الإهمال حطم أحلامنا في لحظة”. 

 

وأكدت أن محمد كان يحلم بيوم زفافه، لكن بدلًا من ذلك أصبحنا نستعد لمستقبل مجهول بعد بتر ذراعه.

وأثارت تصريحاتها حالة من التعاطف والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة والتأكد من اتخاذ إجراءات سلامة صارمة في العروض الترفيهية التي تشمل الحيوانات المفترسة.

وفي الوقت نفسه، نفت إدارة السيرك أي تقصير، مؤكدة أن الحادث عرضي وغير متوقع، لكن العديد من شهود العيان أشاروا إلى أن هناك خللًا في إجراءات الأمان المتبعة.

وفي حادث مأساوي هزّ مدينة طنطا بـ محافظة الغربية خلال الساعات الماضية أصيب الشاب محمد البسطويسي ببتر ذراعه بعد هجوم نمر عليه أثناء عرض بالسيرك، مما حوّل فرحته وخطيبته إلى مأساة لم تكن في الحسبان.
 

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