إجراءات لتخفيف حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة (فيديو)

تشهد المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، ارتفاعا في درجات الحرارة ما يتسبب في ارتفاع نسب الإجهاد الحراري بين حجاج بيت الله الحرام.

إجراءات لتقليل حالات الإجهاد الحراري

واتخذت السلطات في المملكة العربية السعودية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري على حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للحجاج.

#الحج_عبر_الإخبارية | تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة..



مشاريع استثنائية للتخفيف من أثر الإجهاد الحراري على الحجاج #الإخبارية pic.twitter.com/m9LDJg9iTt May 30, 2025

وقامت السلطات السعودية بتظليل الطرق التي يسير عليها حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة للتقليل من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على ضيوف بيت الله الحرام.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل خمس حالات إجهاد حراري بين الحجاج أثناء أداء المناسك، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

إصابة 5 حجاج بإجهاد الحراري

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة وهي حاليًا في حالة مستقرة، مؤكدة أن الفرق الصحية في جاهزية تامة للتعامل السريع مع مثل هذه الحالات، ضمن التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

يأتي ذلك ضمن حملة توعوية متعددة اللغات، وجهود ميدانية مكثفة تهدف إلى مواجهة مخاطر الحرارة الموسمية، في إطار استراتيجية صحية شاملة تضمن أداء المناسك بأمان وطمأنينة لملايين الحجاج من مختلف دول العالم.

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