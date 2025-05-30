الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة غدا

وزير الثقافة
وزير الثقافة

 تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.

 

وقف قرار وزير الثقافة بغلق بيوت الثقافة 

اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.

وجاء بنص صحيفة الدعوى  أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور، قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.

وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة،  فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.

وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر.     

وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.

 يذكر أنه فى عهد وزير الثقافة المثقف الراحل الخالد الدكتور ثروت عكاشة تم تأسيس وتأثيث العديد من قصور الثقافة فى عواصم المحافظات وبيوت الثقافة فى أغلب المراكز والقرى على مستوى الجمهورية بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن شباك الإرهاب والأفكار المتطرفة، وقد تخرج من هذه القصور والبيوتات العديد من الفنانين والشعراء والأدباء والكتاب والمبدعين على مر السنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصورالثقافة وزير الثقافة مجلس الدولة القضاء الإدارى احكام القضاء الإداري

مواد متعلقة

وزير الثقافة يلتقي المايسترو سليم سحاب لمناقشة التعاون في اكتشاف المواهب الغنائية

وزير الثقافة يطمئن على صحة صنع الله إبراهيم بعد خروجه من معهد ناصر

الأكثر قراءة

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

خطوة جديدة من الخطيب لتكريم علي معلول

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

السيسي لرئيس وزراء اليونان: ملتزمون بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية بـ24 ألف دولار

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

عميد طب قصر العيني يكشف خسائر حريق مركز السموم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم للشباب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال الحج وفضائل أيام التشريق.. تعرف عليها

موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

المزيد
الجريدة الرسمية