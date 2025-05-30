الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يغلق معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا

الجيش اللبنانى، فيتو
الجيش اللبنانى، فيتو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن وحدة من الجيش اللبناني أغلقت 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا الواقعة في بعلبك على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا.

الجيش اللبناني يغلق معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا 

وفي السياق ذاته، قال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه، إن  هذا الإجراء يأتي إلحاقا بالبيان الصادر في تاريخ 29 مايو 2025 المتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا".

ونجح الجيش اللبناني في إحباط العديد من محاولات التهريب عبر الحدود السورية، حيث شدد الحراسة على المعابر مع دمشق خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت مؤخرا مع جماعات مسلحة في دمشق.

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سوريا الجيش اللبناني بعلبك

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