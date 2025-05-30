في الذكرى الثانية لتأسيسه، مجلس إدارة متحف الزعفران يبحث خطة التطوير للعام الأكاديمي الجديد

عقد مجلس إدارة متحف قصر الزعفران بـ جامعة عين شمس، اجتماعا برئاسة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح الدماطى المشرف العام علي المتحف ووزير الآثار سابقًا وأعضاء المجلس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعام الثاني لتأسيس.

مركز إشعاع ثقافي ومجتمعي داخل جامعة عين شمس

حيث استعرض المجلس أبرز الإنجازات والفعاليات التي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي عكست دوره الريادي كمركز إشعاع ثقافي ومجتمعي داخل جامعة عين شمس وخارجها.

وشملت هذه الإنجازات سلسلة من الأنشطة التعليمية والثقافية المتميزة، وورش العمل، والمعارض الفنية، والجولات الإرشادية،، بما يعزز من دور المتحف في نشر الوعي بتاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري.

كما ناقش المجلس مقترحات خطة التطوير للعام الأكاديمي الجديد 2025/2026، والتي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الطلابية والتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية.

أهمية الدعم الجامعي المستمر للمتحف

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تضافر جهود قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع متحف قصر الزعفران لتعزيز دوره في دعم الأنشطة الطلابية، كما شددت على أهمية الدعم الجامعي المستمر للمتحف لضمان استدامة التطوير وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الثقافي بين طلاب الجامعة وزوارها.

وقد اختتم الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لجميع القائمين على إدارة المتحف وفرق العمل المشاركة في تنظيم الفعاليات، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة التطوير الطموحة بما يسهم في ترسيخ مكانة المتحف كمؤسسة ثقافية وتعليمية متميزة داخل الجامعة وعلى مستوى المجتمع المصري.

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